Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи.

На странице в соцсети ВКонтакте один из подписчиков спросил маму фигуристки: «Для вас шоу и платья за 120 тысяч важнее Лениной спортивной карьеры? Ее возможных титулов и здоровья? Слишком много травм у школы Плющенко, про успешный тренерский опыт я вообще молчу.
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