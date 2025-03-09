ВСУ отступили к Малой Локне в Курской области

Украинская армия отступила к Малой Локне в Курской области и практически оказалась в огневом мешке. Об этом командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал военкору RT Александру Яремчуку.
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