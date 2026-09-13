У бывшего замдиректора «Роскосмоса» в СИЗО выявили рак четвертой степени

У бывшего заместителя генерального директора «Роскосмоса» по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова, который находится в следственном изоляторе «Матросская Тишина» по обвинению в махинациях при создании барокомплекса для испытаний, выявили рак четвертой степени.