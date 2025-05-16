ДУМ РТ заключило меморандумы о взаимопризнании с Кыргызстаном, Казахстаном и Беларусью

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ подписал Меморандумы о взаимном признании с организациями по халяль-сертификации из Кыргызстана, Казахстана и Беларуси.