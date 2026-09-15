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ИА Реалист

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Венесуэла примет участие в энергетических переговорах G20 

Венесуэла примет участие в энергетических переговорах G20 

ХЬЮСТОН (ИА Реалист). 14–16 сентября делегация Венесуэлы участвует в энергетической конференции G20 в Хьюстоне, штат Техас, по приглашению администрации Трампа.

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