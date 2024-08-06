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Власти Барнаула ищут деньги на ремонт планетария. Как изменится здание?

Власти Барнаула ищут деньги на ремонт планетария. Как изменится здание?

Здание бывшего кинотеатра "Родина" нуждается в реконструкции Проект реконструкции барнаульского планетария Здание барнаульского планетария (бывший кинотеатр "Родина") планируют полностью отремонтировать в ближайшие годы.

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