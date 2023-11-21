Военврач назвал колоссальные достижения в медицине в период СВО

Практически все раненые, направленные в российский госпитали из зоны спецоперации, возвращаются после завершения лечения в строй, заявил в беседе с "Известиями" начальник главного военного клинического госпиталя им.
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