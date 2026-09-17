Свыше 24 тыс. поездок в день совершается на станции "Бульвар Генерала Карбышева"

Станция метро «Бульвар Генерала Карбышева», вошедшая в состав первого пускового участка Рублево-Архангельской линии, стала самой востребованной среди новых станций по числу поездок, ежедневно на ней совершается более 24 тыс.
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