Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Spiegel: США в августе выдадут ФРГ разрешение на закупку Tomahawk и Typhon

Spiegel: США в августе выдадут ФРГ разрешение на закупку Tomahawk и Typhon

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и военный министр США Пит Хегсет договорились о том, что Соединенные Штаты в августе официально выдадут Германии разрешение на приобретение крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.

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