Spiegel: США в августе выдадут ФРГ разрешение на закупку Tomahawk и Typhon

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и военный министр США Пит Хегсет договорились о том, что Соединенные Штаты в августе официально выдадут Германии разрешение на приобретение крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии