Лукашенко высказался про ситуацию в Курской области

Лукашенко: надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена Украинская операция в Курской области поменяла ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенкол в интервью «Известиям».
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