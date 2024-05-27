Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

По проектам комплексного развития территорий в Москве планируют реорганизовать более 3,1 тысячи гектаров земельных участков, на которых кроме жилья возведут коммерческую, социальную недвижимость, а также различные производства.
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