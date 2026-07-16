«Беги с позором!»: толпа подростков напала на мальчика в юбке и его подругу у ТЦ «Арена»

Толпа подростков напала на мальчика в юбке у торгового центра «Арена». На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как группа молодых людей бежит за мальчиком в юбке, пинает его и не дает зайти в автобус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии