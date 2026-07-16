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Воронежские новости

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«Беги с позором!»: толпа подростков напала на мальчика в юбке и его подругу у ТЦ «Арена»

«Беги с позором!»: толпа подростков напала на мальчика в юбке и его подругу у ТЦ «Арена»

Толпа подростков напала на мальчика в юбке у торгового центра «Арена». На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как группа молодых людей бежит за мальчиком в юбке, пинает его и не дает зайти в автобус.

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