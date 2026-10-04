Why So Many Social Science Claims Are False Authored by Christopher J. Ferguson via RealClearInvestigations, One of the most urgent questions facing society today is the potential impact of AI on education and labor markets.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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