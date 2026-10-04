Zero Hedge
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Zero Hedge

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Why So Many Social Science Claims Are False

Why So Many Social Science Claims Are False

Why So Many Social Science Claims Are False Authored by Christopher J. Ferguson via RealClearInvestigations, One of the most urgent questions facing society today is the potential impact of AI on education and labor markets.

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