ИИ-агент ведет переписки и назначает встречи без ведома пользователя

РЕН ТВ В США набирает обороты скандал с новым ИИ-агентом Muse от Марка Цукерберга. Выяснилось, что новая нейросеть собирает подробную личную информацию не только о хозяине, но и о его контактах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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