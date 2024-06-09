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Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головой

Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головой

Wa_sauna - плавучая сауна на озере. Существует множество способов, чтобы дать отдых душе и телу. Одни отправляются в баню, другие – на природу, ну а третьи не отказывают себе в удовольствии совместить все сразу.

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