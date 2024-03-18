«Каблучки» Peugeot и Citroen обзавелись дизелем и сильно подешевели

Модели нового поколения дебютировали ещё два года назад, а прошлой осенью пережили рестайлинг. Изначально Peugeot Rifter и Citroen Berlingo предлагались только в электрической конфигурации со 136-сильным двигателем и аккумулятором на 50 киловатт-часов, но обвал продаж вынудил вернуть в гамму ДВС.