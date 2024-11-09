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В Киеве представили «израильский сценарий» – как быстрее атаковать Крым

В Киеве представили «израильский сценарий» – как быстрее атаковать Крым

Политнавигатор Украина должна согласиться на любые предложения о мире, чтобы выйти хотя бы на границы по состоянию на начало СВО, а затем атаковать Крым.

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Комментарии
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Алексей Тан
И помни!!... Лукавый (Лукашенко), Зеленский, Орбан, Нетаньяху.... Это всё один и тот же КАГАЛ... ещё со времён, места оседлости!!!.... И как!... они все довольны!!... что к власти пришёл Трамп!... из ИХ КАГАЛА.
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20 час.
Юрий Шлыков
Он наверно год из бункера не вылезает,или из дурки.Это же надо такую хрень нести.
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18 час.
Резидент 007
Ранее С. Лавров сказал перед телекамерой. &quot;Если кто-то совершит агрессию против Крыма, тот получит вооруженный отпор вплоть до применения ядерного оружия&quot;. А слабоумные идиоты сегодня продолжают развлекаться.
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15 час.

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