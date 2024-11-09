В Киеве представили «израильский сценарий» – как быстрее атаковать Крым

Алексей Тан

И помни!!... Лукавый (Лукашенко), Зеленский, Орбан, Нетаньяху.... Это всё один и тот же КАГАЛ... ещё со времён, места оседлости!!!.... И как!... они все довольны!!... что к власти пришёл Трамп!... из ИХ КАГАЛА.