Колдун пытался расправиться с тёщей, из-за которой от него ушла жена

Невероятная санта-барбара, в которой смешались в кучу маги, дети, кони и прочие родственники. Леонид ушёл от людской суеты около 40 лет назад, поселился в небольшом домике в лесу, назвался колдуном и стал жить-поживать в одиночестве.
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