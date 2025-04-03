Puget Systems заявляет, что на данный момент возьмет на себя тарифные расходы на ПК

Производители ПК уже несколько лет готовятся снизить зависимость от оборудования, произведенного в Китае, а крупные поставщики компьютеров, такие как Dell и HP, похоже, диверсифицировали свои цепочки поставок.
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