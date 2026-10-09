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Минюст признал иноагентом ресурс «Плохая куряночка»

Минюст признал иноагентом ресурс «Плохая куряночка»

Ресурс «Плохая куряночка» связывают с иноагентом Романом Алехиным, ранее владевшим медиа-империей из десятков тг-пабликов и СМИ.

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