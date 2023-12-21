Татьяна Монтян: Путин и Трамп: Планы на Всемирное Господство? Чехия волнуется!

Президент Чехии Петр Павел ожидает значительные перемены в украинском конфликте. По его мнению, Путин стремится установить новую модель мировых отношений, в которых сильные мировые державы устанавливают правила и договариваются друг с другом, а все остальные должны приспосабливаться к ним.
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