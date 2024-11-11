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В Новосибирской области пенсионер утонул, провалившись под лед реки Карасук

В Новосибирской области пенсионер утонул, провалившись под лед реки Карасук

В Новосибирской области 66-летний мужчина утонул после того, как провалился под лед реки Карасук. Инцидент произошел вечером 9 ноября, когда очевидец заметил автомобиль знакомого у берега водоема и, подойдя ближе, обнаружил тело пострадавшего всего в пяти метрах от берега.

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