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Русская весна

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Спецназ «Анвар» уничтожает силы врага, наступающие в Белгородской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает силы врага, наступающие в Белгородской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает силы врага, наступающие в Белгородской области. Бойцы спецназа с артиллерией накрывают места скопления украинских оккупантов в Демидовке, где враг уже почти 2 недели пытается наступать из Сумской области в Краснояружский район Белгородской области.

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