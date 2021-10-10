Большая часть рабочей недели в Уссурийске будет солнечной

В понедельник жители Уссурийска забудут о прошедшем циклоне, ведь в город вернется солнце. В течение первых трех рабочих дней в Уссурийске будет ясно с температурным фоном +12…18С° днем и +3…+7° в ночное время.
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