Space Marine II от петербургского отдела Saber получила 83 балла на Metacritic

В сети стали появляться обзоры Warhammer 40,000: Space Marine 2. Об этом сообщает портал DTF. Так, средняя оценка экшена на Metacritic составила 83 балла из 100 на основе 43 обзоров, а на агрегаторе OpenCritic игра получила 84 балла из 100, причем 92% журналистов порекомендовали Space Marine 2 к прохождению.