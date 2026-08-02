Samsung увеличивает производство Galaxy Z Fold 8 из-за высокого спроса

Компания Samsung столкнулась с неожиданно высоким спросом на складной смартфон Galaxy Z Fold 8. По информации из цепочки поставок, количество заказов превысило первоначальные ожидания, что вынудило производителя размещать дополнительные заказы на комплектующие у своих партнёров.
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