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Регионы России

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Samsung увеличивает производство Galaxy Z Fold 8 из-за высокого спроса

Samsung увеличивает производство Galaxy Z Fold 8 из-за высокого спроса

Компания Samsung столкнулась с неожиданно высоким спросом на складной смартфон Galaxy Z Fold 8. По информации из цепочки поставок, количество заказов превысило первоначальные ожидания, что вынудило производителя размещать дополнительные заказы на комплектующие у своих партнёров.

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