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Нижегородская правда

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Мечты около 150 воспитанников детских домов исполнят волонтеры при поддержке нижегородских компаний в рамках акции «Ёлка желаний»

Мечты около 150 воспитанников детских домов исполнят волонтеры при поддержке нижегородских компаний в рамках акции «Ёлка желаний»

В рамках ежегодной акции «Елка желаний» активисты нижегородского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» при поддержке местных компаний и организаций в этом году исполнят мечты около 150 воспитанников детских домов региона.

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