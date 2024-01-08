Мечты около 150 воспитанников детских домов исполнят волонтеры при поддержке нижегородских компаний в рамках акции «Ёлка желаний»

В рамках ежегодной акции «Елка желаний» активисты нижегородского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» при поддержке местных компаний и организаций в этом году исполнят мечты около 150 воспитанников детских домов региона.
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