Сентябрь 2026 года стал рекордным для вторичного авторынка России. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2026 года россияне приобрели 557,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом — это самый высокий месячный показатель в текущем году.