Кино: Крутил роман с Натальей Гундаревой за спиной жены, строил дом с Юлией Рутберг, но остался один: Неисправимый ловелас Анатолий Лобоцкий

Он пришёл в актёрскую профессию случайно, но теперь не представляет своей жизни без театра и кино. Слава к Анатолию Лобоцкому, празднующему сегодня свой 65-й день рождения, пришла после выхода на экраны фильма «Зависть богов» Владимира Меньшова.