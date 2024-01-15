Кино: Крутил роман с Натальей Гундаревой за спиной жены, строил дом с Юлией Рутберг, но остался один: Неисправимый ловелас Анатолий Лобоцкий

Он пришёл в актёрскую профессию случайно, но теперь не представляет своей жизни без театра и кино. Слава к Анатолию Лобоцкому, празднующему сегодня свой 65-й день рождения, пришла после выхода на экраны фильма «Зависть богов» Владимира Меньшова.
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