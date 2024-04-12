В Алтайском крае "космическую" улицу отремонтируют по дорожному нацпроекту

На этой улице расположено сразу несколько социально значимых объектов В Новоалтайске в 2024 году по дорожному нацпроекту комплексно благоустроят улицу Космонавтов, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
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