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Румыния: 12 баллов, присужденных Молдове на "Евровидении", отдали Украине

Румыния: 12 баллов, присужденных Молдове на "Евровидении", отдали Украине

Финал "Евровидения", который состоялся в субботу вечером, омрачен скандалом с голосованием. TVR утверждает, что голосование румынского жюри было изменено, а 12 баллов, присужденных Молдове, были на самом деле приписаны Украине, передает tvr.

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