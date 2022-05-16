Румыния: 12 баллов, присужденных Молдове на "Евровидении", отдали Украине

Финал "Евровидения", который состоялся в субботу вечером, омрачен скандалом с голосованием. TVR утверждает, что голосование румынского жюри было изменено, а 12 баллов, присужденных Молдове, были на самом деле приписаны Украине, передает tvr.
Финал "Евровидения", который состоялся в субботу вечером, омрачен скандалом с голосованием. TVR утверждает, что голосование румынского жюри было изменено, а 12 баллов, присужденных Молдове, были на самом деле приписаны Украине, передает tvr.
Свежие комментарии