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Могила Бориса Ельцина: почему она «неправильная»?

Могила Бориса Ельцина: почему она «неправильная»?

Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина расположена на одной из центральных аллей Новодевичьего кладбища.

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Комментарии
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Андрей
бутылка - вот ему памятник
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16 час.
ВМ
Виктор Максименко
Люди гибнут на СВО это тоже на его совести.
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15 час.
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