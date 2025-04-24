Медведев: фигуранты многих дел МУС не представляют угрозу всему человечеству

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», которая была опубликована в журнале «Правоведение» СПбГУ, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) берёт в обработку дела, фигуранты которых могут быть жестокими преступниками, но при это точно не представляют угрозу всему человечеству.
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