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Медведев: фигуранты многих дел МУС не представляют угрозу всему человечеству

Медведев: фигуранты многих дел МУС не представляют угрозу всему человечеству

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», которая была опубликована в журнале «Правоведение» СПбГУ, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) берёт в обработку дела, фигуранты которых могут быть жестокими преступниками, но при это точно не представляют угрозу всему человечеству.

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