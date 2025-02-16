В Петербурге госпитализировали девушку с необычной травмой

Она получила ожог ягодицы из-за телефона, который загорелся в заднем кармане ее брюк В институт скорой помощи в конце января госпитализировали девушку с необычной травмой, сообщается в Телеграм-канале НИИ Джанелидзе.
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