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Появились новые подробности покушения на Дональда Трампа

Появились новые подробности покушения на Дональда Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Покушение на Дональда Трампа – главная мировая новость 14 июля. Кадры со стрельбой на митинге – на всех телеканалах и первых полосах изданий.

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Комментарии
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ТК
Татьяна Калабрио
Украинцы очень боятся прихода Трампа к власти! Я ни на что не намекаю! 😁
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15 час.
Eduard
Заметьте,нк против трухлявого Байдена,все хорошие люди в опасности!
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14 час.
Eduard
А укры вообще сумасшедшие.У них в союзниках Америка и Европа которые переворот и войну провели.Ракнта побольнице норвежская,но укропам плевать,что союзники их обстреливают.Права поговорка:&quot;С такими друзььями враги не нужны&quot;? А вот режимы богатеют!
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14 час.

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