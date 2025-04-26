Экс-директор новосибирского театра "Красный факел" обжалует приговор ради элитного жилья

Сейчас осужденный за превышение полномочий и растрату Александр Кулябин по решению суда должен выплатить более 7 млн рублей Бывший директор новосибирского театра "Красный факел" Александр Кулябин обжалует приговор по делу о превышении полномочий, присвоении и растрате, чтобы избежать конфискации коттеджа, сообщает "КП-Новосибирск".