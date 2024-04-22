Ещё 14 фактов о том о сём для разминки мозга, которые пополнят копилочку вашей эрудиции

Сколько тысяч лет длилась Пелопоннесская война, в чём состоит уникальное достижение Ванессы О'Брайен и в какой стране проживает больше всего ливанцев (спойлер: нет, не в Ливане)?Ванесса О'Брайен (родилась в 1964 году) — первая женщина, которая покорила и самую высокую, и самую глубокую точки на планете — Эверест и Марианскую впадину.