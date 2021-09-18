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Орхидею лучше убрать из дома, особенно из спальни, и вот почему

Орхидею лучше убрать из дома, особенно из спальни, и вот почему

Орхидея - очень красива, экзотична, но ее не рекомендуется держать дома, а вот в офисе - пожалуйста. Эксперты говорят, что растение-эпифит одно из самых неподходящих растений для выращивания в жилище, где вы едите, спите, проводите время с семьей.

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