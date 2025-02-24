Мерц заявил о необходимости наладить отношения с Россией в будущем

Лидер одержавшего победу на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который вероятно будет следующим канцлером страны, заявил, что рано или поздно придется налаживать отношения с Россией, но пока необходимо продолжить поддержку Украины и даже передать ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus.