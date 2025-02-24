Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    Волосы дыбом встают,читая все это!!! Сколько же ублюдков воспитала страна! Рожи крупным планом их и их семей! Самих н...В подготовке тера...
  • Eduard
    Судить надо и на пожизнено сажать!Немецкий политик ...
  • Eduard
    Плохо не это,а тр чтр преступная его власть безнаказана,а он просто ушол.Это порождает беззаконие для ему подобных ид...Немецкий политик ...

Мерц заявил о необходимости наладить отношения с Россией в будущем

Лидер одержавшего победу на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который вероятно будет следующим канцлером страны, заявил, что рано или поздно придется налаживать отношения с Россией, но пока необходимо продолжить поддержку Украины и даже передать ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Люди выбирают негодяев ведясь на слово&quot;христианские&quot;.Слова давно являются элементом обмана!
Ответить
1 д.
Eduard
Свой Берлин поддерживай,не суй нос в чужие страны.Не мечтай р чужих недрах!
Ответить
1 д.
Eduard
Как бы&quot;Орешником&quot; по Берлину не отработали ради &quot;христианских&quot; ценностей!
Ответить
1 д.
наверх