«Искра мятежа из-за рубежа»: в Берлине прошел съезд коллаборантов

Широко анонсированный съезд «иностранных агентов» прошел в столице Германии. Ключевыми фигурами оказались известные в узких кругах оппозиционные лица вроде Дмитрия Гудкова (признан иноагентом в РФ), Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) и Виталия Манского (признан иноагентом в РФ).