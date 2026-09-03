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Терпение у Тегерана закончилось: Иран нанес мощные удары по уязвимым точкам США

Терпение у Тегерана закончилось: Иран нанес мощные удары по уязвимым точкам США

ВАШИНГТОН, 3 сентября, ФедералПресс. Ранним утром 2 сентября Иран нанес удары по военным объектам США сразу в четырех странах – Кувейте, Иордании, Бахрейне и Ираке, – целенаправленно поразив командные пункты и инфраструктуру американских сил.

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