Тайны межзвездных ледяных объектов

Считается, что органические молекулы, служащие строительными блоками жизни, образуются в космосе, но точные места их формирования и механизмы доставки на планеты остаются главной загадкой астрономии и планетологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии