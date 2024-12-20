Семьи, пострадавшие от урагана Сара, проведут Рождество в приютах

Около 40 семей не смогли вернуться в свои дома после шторма Сара, заявил метеоролог Секретариата по управлению рисками и национальным чрезвычайным ситуациям Альберто Лопес 19 декабря, сообщает Hondudiario.
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