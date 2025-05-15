Глава фракции «Движение 5 звезд» в Италии Риккардо Риччарди раскритиковал новые антироссийские санкции ЕС накануне встречи в Стамбуле, назвав действия Евросоюза безумием и заявив о его превращении в музей и оружейный завод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии