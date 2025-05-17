Закончился процесс по делу генерал-лейтенанта, избившего росгвардейца. Он получил срок. Его начальнику после пришлось уволиться.
"Номер за 235 тыс. руб. в сутки и роскошная жизнь". Поставлена точка в деле генерала-дебошира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
Ну вот... А то все мигранты, мигранты... Генералами и прочими прощелыгами из упитанных чиновников( хотел написать зажравшихся, но решил смягчить термин)никто не занимается... Прощелыга, пройда, пролаз- синонимы по словарю Даля... Русское слово определяющие пройдох...
Ответить
19 час.
Вячеслав 5
Какая страна-такие и генералы. летят вверх быстрее чем падают-конституция для всех законы для избранных про таможню молчёк-там крутится волчёк.
Ответить
18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии