Капитан Зорченко объяснил, почему лодку с пропавшими в Охотском море долго не могли найти

По словам эксперта, лодку отнесло так далеко из-за совокупности течений и сильного ветра.Капитан фрегата "Паллада" Николай Зорченко рассказал, почему лодку с тремя жителями Бурятии, которые пропали в Охотском море ещё в начале августа, так долго не могли найти.