История и археология: Как бабка русского императора стала символом Пруссии и пыталась соблазнить Наполеона

В 1793-м бабушка российского царя Александра II вышла за прусского короля Фридриха Вильгельма III. Короткая жизнь Луизы Августы Вильгельмины Амалии Мекленбургской выпала на эпоху войны Пруссии с Наполеоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии