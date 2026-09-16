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А деньги где? В Новосибирске пройдет форум, посвященный фондовому рынку

А деньги где? В Новосибирске пройдет форум, посвященный фондовому рынку

На форуме "Сибирь покоряет" собственники компаний узнают, как привлечь капитал через IPO и облигации, и лично пообщаются с профучастниками рынка 25 сентября встречаемся в столице Сибири на форуме "Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала" для прямого диалога между собственниками и директорами сибирских компаний и профессиональными участниками финансового рынка.

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