А деньги где? В Новосибирске пройдет форум, посвященный фондовому рынку

На форуме "Сибирь покоряет" собственники компаний узнают, как привлечь капитал через IPO и облигации, и лично пообщаются с профучастниками рынка 25 сентября встречаемся в столице Сибири на форуме "Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала" для прямого диалога между собственниками и директорами сибирских компаний и профессиональными участниками финансового рынка.