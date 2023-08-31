«МЮ» может арендовать Амрабата с обязательством выкупа

Софьян Амрабат все еще может перейти в «Манчестер Юнайтед». Есть вероятность, что «Фиорентину» устроит трансфер хавбека в английский клуб на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.