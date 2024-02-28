Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети Х, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск западных стран на Украину сказаны с подачи Вашингтона, с их помощью США планируют начать новую войну в Европе.
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