Немецкий бизнесмен Дотком: США начнут войну в Европе с помощью Макрона

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети Х, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск западных стран на Украину сказаны с подачи Вашингтона, с их помощью США планируют начать новую войну в Европе.